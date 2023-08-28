Экскурсионный автобус перевернулся в Турции

Россиян среди 26 пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом на юге Турции, по предварительным данным, нет. По сообщениям местных телеканалов, раненые – жители Турции. Единственным иностранцем оказался гражданин Азербайджана.

Авария, по одной из версий, произошла из-за того, что водитель не смог заехать на горный склон. Машину занесло, и она опрокинулась. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.