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Экскурсионный автобус перевернулся в Турции

Экскурсионный автобус перевернулся в Турции

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В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек

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Россиян среди 26 пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом на юге Турции, по предварительным данным, нет. По сообщениям местных телеканалов, раненые – жители Турции. Единственным иностранцем оказался гражданин Азербайджана.

Авария, по одной из версий, произошла из-за того, что водитель не смог заехать на горный склон. Машину занесло, и она опрокинулась. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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