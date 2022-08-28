Две машины сгорели на Северном бульваре в Москве

Две машины сгорели на парковке около дома № 3 Северном бульваре в Москве.

Сначала вспыхнула машина "Рено", от нее пламя перекинулось на BMW. Пожарные быстро потушили огонь.

Уточняется, что пострадавших не оказалось. В причинах случившегося разбираются специалисты.

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