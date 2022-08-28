Крупный пожар на рынке в Волжском локализован – МЧС РФ

Крупный пожар на рынке в Волжском локализован. Пламя пока продолжают заливать.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров, – это почти все здание.

Столб дыма также было видно из соседнего дома. МЧС уточнило, что это два разных пожара. Там на балконе многоэтажки загорелись домашние вещи.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.