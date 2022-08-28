Здание рынка в городе Волжском практически сгорело – мэрия

Здание рынка в городе Волжский практически полностью уничтожено огнем. Об этом сообщает мэрия.

Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров. Сотрудникам МЧС РФ удалось его локализовать.

Уточняется, что из здания срочно эвакуировали более 150 человек. Пламя начало распространяться с крыши.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.