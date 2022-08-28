Возгорание на рынке в Волгоградской области достигло площади 7 тыс квадратных метров

Площадь пожара на рынке в городе Волжском Волгоградской области достигла 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в ведомстве сообщали, что горит крыша здания площадью 700 квадратных метров. По словам очевидцев, на рынке были слышны взрывы, вероятнее всего, это баллоны с газом.

Позже телеграм-каналы сообщили, огонь перекинулся на жилую высотку. В доме загорелись балконы.

Информация по пострадавших уточняется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.