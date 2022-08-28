Новости последнего часа: на Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

На Дальнем Востоке ликвидированы все лесные пожары, сообщили в Рослесхозе.

Движение на 105-м километре МКАД затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями, сообщили в столичном Дептрансе.

Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, рассказали в Гидрометцентре России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

