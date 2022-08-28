Дело возбудили после ДТП с автобусом в Иркутской области

Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области. Инцидент произошел в воскресенье на трассе Р-255 "Сибирь" около поселка Кутулик.

В салоне находились 40 пассажиров. За медицинской помощью после аварии обратились 7 человек, в том числе 17-летний подросток, еще одного мужчину госпитализировали.

В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства ДТП уточняются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

