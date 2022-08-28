В центре Москвы пресекли автопробег элитных машин

В центре Москвы сотрудники полиции пресекли автопробег элитных спорткаров. Блогер решил устроить заезд класса "премиум" в честь последних выходных лета.

Участие в автопробеге решили принять владельцы нескольких десятков иномарок, в том числе Ferrari и Lamborghini. Однако провести мероприятие так и не удалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.