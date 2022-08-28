На 105 км МКАД столкнулись три автомобиля – Дептранс

На 105 километре МКАД – после развязки с Щелковским шоссе – столкнулись 3 автомобиля. По данным пресс-службы Дептранса, участниками ДТП стали две легковые машины и "Камаз", который вылетел на разделитель.

Подробности происшествия уточняются. По записям с камер видеонаблюдения, на месте образовалась пробка.

Движение на участке ограничено. Водителей попросили заранее выбирать маршрут и пути объезда.