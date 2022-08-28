Авария произошла на бесплатном дулере Минского шоссе

На бесплатном дублере Минского шоссе произошла серьезная авария. ДТП произошло на съезде в сторону области.

Сообщается, что столкнулись 2 машины. Судя по состоянию легковушки, удар был сильным. Автомобиль серьезно поврежден.

По словам очевидцев, водителя зажало в кабине. Известно, что участники ДТП живы. Движение в районе аварии затруднено.

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