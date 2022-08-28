Лесные пожары в Рязанской области не затронули торфяники – правительство

Лесные пожары в Рязанской области не затронули торфяники. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Там также отметили, что возгорания в регионе локализованы, огонь не распространяется. При этом сложной остается ситуация с задымлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

