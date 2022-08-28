Полиция прервала автопробег элитных автомобилей в центре столицы

Полиция прервала автопробег дорогостоящих машин в центре Москвы. Уточняется, что один из блогеров решил отметить таким образом последние выходные лета.

Несколько десятков иномарок, среди которых Ferrari и Lamborghini, собирались проехать по центру столицы с наклейками "Богатые и успешные". Планировалось, что в вечеринке примут участие около 200 человек.

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