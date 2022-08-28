Новости последнего часа: полиция пресекла массовые гонки в центре Москвы

Столичная полиция пресекла массовые гонки на дорогостоящих машинах в центре Москвы.

Пассажирам восьми станций столичной подземки начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщили в Дептрансе Москвы.

Пожарных выводят из Рязанской области в связи со стабилизацией обстановки, рассказали в Минприроды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

