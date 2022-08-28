ДТП с участием грузовика произошло на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в районе дома 107 столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Сейчас на месте работают оперативные службы города.

На месте происшествия сильно затруднено движение: в сторону центра проехать можно только по одной полосе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

