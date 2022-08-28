Полиция не допустила массовые гонки на дорогих автомобилях в центре Москвы

Столичные полицейские прервали элитный автопробег. Один из блогеров решил собрать владельцев дорогих спортивных машин в центре Москвы и устроить премиум-заезд.

Планировалось, что мероприятии примут участие около 200 любителей красивой жизни, однако праздник закончился, не успев начаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

