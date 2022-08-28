Два человека погибли в очереди на тест на COVID в Китае

Два человека погибли в очереди на коронавирусный тест в провинции Аньхой в Китае. В людей попала молния. Двое из них получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте.

Еще одного человека доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

