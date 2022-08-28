В России продолжается тушение лесных пожаров

Ситуация с пожарами в ближайших к Москве областях полностью контролируется, новых очагов нет, говорят власти РФ. Однако дыма хватает и от старых пожаров.

Для дальнейшей стабилизации ситуации Авиалесохрана перебросила под Рязань полторы сотни парашютистов-десантников. Основные очаги возгорания удалось подавить. Теперь основная задача заключается в том, чтобы побороть задымление.

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