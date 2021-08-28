Крупнейший в мире контейнеровоз не застрял в Суэцком канале. Речь о судне Ever Ace. Оно впервые проходило это узкое место.

Борт под флагом Панамы, был спущено на воду только в этом году. Судно перевозило почти 24 тысячи контейнеров. По иронии, Ever Ace принадлежит печально известной компании Evergreen. Ее контейнеровоз в марте остановил движение по Суэцкому каналу на шесть дней. Из-за этого выросли цены на нефть и грузоперевозки. Контейнеровоз несколько раз пытались сдвинуть с места, в том числе и с помощью ночного прилива. Но помог маленький экскаватор, который буквально рыл под судном землю.

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