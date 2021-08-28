Участок Старошереметьевского шоссе в сторону терминала В аэропорта перекрыт из-за ДТП.



Водитель грузовика не рассчитал габариты и задел пролетное строение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что в настоящий момент последствия аварии устраняют. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

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