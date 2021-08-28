Новый Орлеан готовится к разрушительным последствиям урагана "Ида"

Стихия принесет тропический шторм в Новый Орлеан. Ожидаются порывы ветра до 50 метров в секунду. И потенциально катастрофический ущерб. Ураган уже назвали "Ида".

Сначала власти города объявили эвакуацию, но потом признали, что уже не успеть вывезти всех. Поэтому людям предписано укрыться в убежищах не позднее полуночи. Тем не менее многие еще пытаются покинуть регион. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

