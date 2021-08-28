В массовой аварии на МКАД столкнулись семь машин

Сразу семь машин столкнулись в массовой аварии на МКАД. В том числе грузовик и такси. По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека.

Авария произошла на внутренней стороне 38-го километра, после развязки с улицей Павла Митина. Сейчас там работают автоинспекторы и врачи скорой помощи.

"Перекрыты 2 полосы, для движения доступны только 3. Движение сильно затруднено. По возможности ищите пути объезда", – говорится в сообщении столичного Дептранса.