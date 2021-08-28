09:30
На центральной набережной Сочи сгорел ресторан "Южная ночь". На кадрах, которые сняли очевидцы, огнем охвачено все здание. За пожаром наблюдают десятки отдыхающих, которые вышли на вечернюю прогулку по набережной. Тушить кафе приехали 30 спасателей и 9 пожарных машин. Информации о пострадавших нет. Предполагают, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты или упавших из кальяна углей.
Еще один черноморский пожар случился в Крыму. В Ялте на улице Кривошты загорелась жилая пятиэтажка. Всех людей из дома эвакуировали. Мэр Ялты Янина Павленко уже сообщила, что власти города готовы предоставить людям временное жилье.
Роспотребнадзор закрывает пляжи в Анапе и Новороссийске. В ведомстве запретили купаться, так как это опасно для здоровья. В ведомстве провели анализ проб морской воды и, как выяснилось, она не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А причиной загрязнения стали сильные ливни, которые вызвали подтопления в городах и поселках Кубани.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: