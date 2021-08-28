На центральной набережной Сочи сгорел ресторан "Южная ночь". На кадрах, которые сняли очевидцы, огнем охвачено все здание. За пожаром наблюдают десятки отдыхающих, которые вышли на вечернюю прогулку по набережной. Тушить кафе приехали 30 спасателей и 9 пожарных машин. Информации о пострадавших нет. Предполагают, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты или упавших из кальяна углей.

Еще один черноморский пожар случился в Крыму. В Ялте на улице Кривошты загорелась жилая пятиэтажка. Всех людей из дома эвакуировали. Мэр Ялты Янина Павленко уже сообщила, что власти города готовы предоставить людям временное жилье.

Роспотребнадзор закрывает пляжи в Анапе и Новороссийске. В ведомстве запретили купаться, так как это опасно для здоровья. В ведомстве провели анализ проб морской воды и, как выяснилось, она не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. А причиной загрязнения стали сильные ливни, которые вызвали подтопления в городах и поселках Кубани.