13 человек погибли при взрывах в воинской части в Казахстане. Пострадали 98. Ранения и травмы получили 50 сотрудников МЧС. Они занимались ликвидацией последствий. Серия взрывов произошла в Жамбылской области после пожара на складе боеприпасов 26 августа, а 29 августа объявлен днем общенационального траура в Казахстане.

Более 10 тысяч человек эвакуировали на Кубе в провинциях Пинар-дель-Рио и Артемиса. Шторм "Ида" приблизился к берегам, разогнавшись до урагана. Скорость ветра в пределах "Иды" более 36 метров в секунду.

В Норвегии суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика. Его признали террористом и в 2011-м приговорили к тюремному заключению на 21 год. В результате теракта в Осло и на острове Утрейя погибли 77 человек. Точная дата заседания пока неизвестна, но, по мнению адвоката Брейвика, дело рассмотрят к концу года.