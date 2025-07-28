Новости регионов: природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь

Пожарные тушат возгорания в лесах и степях Крыма. Природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь. При этом из-за плохой видимости на дороге происходят аварии. Участниками одного массового ДТП стали девять автомобилей.

В Анапе в районе поселка Джемете со дна Черного моря подняли еще 266 мешков с мазутом. По данным оперативного штаба Краснодарского края, почти на десяти километрах береговой линии города уже завершили механизированную очистку.

На Камчатском крае в результате ДТП опрокинулся "КамАЗ", который перевозил несколько тонн лосося. Водитель грузовой машины не пострадал, однако его груз оказался испорчен и не пригоден к употреблению.