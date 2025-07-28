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Новости

Новости

28 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь

Новости регионов: природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь

Свыше тысячи человек подключились к тушению лесных пожаров в Турции

Новости мира: тайские деревни на границе с Камбоджей попали под авиационный удар

Соучастник теракта в "Крокусе" проводил разведку за две недели до случившегося – СМИ

ДТП с участием мотоциклиста произошло на ТТК возле "Москва-Сити"

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии

Новости регионов: более 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии

Частный дом загорелся в поселке Восточный в Москве

Более десяти машин столкнулись под Симферополем

Новости мира: пассажирский самолет загорелся в аэропорту Денвера

Пожарные тушат возгорания в лесах и степях Крыма. Природный пожар охватил 20 гектаров вдоль трассы Евпатория – Симферополь. При этом из-за плохой видимости на дороге происходят аварии. Участниками одного массового ДТП стали девять автомобилей.

В Анапе в районе поселка Джемете со дна Черного моря подняли еще 266 мешков с мазутом. По данным оперативного штаба Краснодарского края, почти на десяти километрах береговой линии города уже завершили механизированную очистку.

На Камчатском крае в результате ДТП опрокинулся "КамАЗ", который перевозил несколько тонн лосося. Водитель грузовой машины не пострадал, однако его груз оказался испорчен и не пригоден к употреблению.

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