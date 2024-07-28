Новости регионов: в Абхазии в результате аварии погибли двое россиян

В Абхазии в результате аварии погибли двое россиян. Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречку, в результате чего столкнулся с другой машиной. При этом, как уточняется, мужчина был пьян.

В Плесецком районе Архангельской области пропала двухлетняя девочка. В последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы. В район вылетел вертолет МЧС со спасателями и кинологами на борту.

В Биробиджане спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы достать кошку. Она забралась в соседский строящийся дом и застряла. Три дня хозяйка пыталась вызволить питомца сама, но безуспешно. В спасательной операции задействовали спецтехнику, сняли часть кровли и вернули кошку владелице.

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