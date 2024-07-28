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28 июля, 23:15

Происшествия

Новости регионов: в Абхазии в результате аварии погибли двое россиян

Новости регионов: в Абхазии в результате аварии погибли двое россиян

Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

Новости мира: Малайзия официально направила РФ письмо с заявкой на вступление в БРИКС

Грузовик с фруктами попал в аварию в Подмосковье

Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в Подмосковье

Человек погиб в результате удара молнии в Подмосковье

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Число пострадавших от удара молнии в Подмосковье выросло до трех

В Москве простились с блогером МотоТаней

В Абхазии в результате аварии погибли двое россиян. Как сообщили в МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречку, в результате чего столкнулся с другой машиной. При этом, как уточняется, мужчина был пьян.

В Плесецком районе Архангельской области пропала двухлетняя девочка. В последний раз ребенка видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы. В район вылетел вертолет МЧС со спасателями и кинологами на борту.

В Биробиджане спасателям пришлось разбирать крышу, чтобы достать кошку. Она забралась в соседский строящийся дом и застряла. Три дня хозяйка пыталась вызволить питомца сама, но безуспешно. В спасательной операции задействовали спецтехнику, сняли часть кровли и вернули кошку владелице.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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