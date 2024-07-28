Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 июля.

В результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" один человек погиб, а трое были госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде 29 июля. Автомобилистов призвали избегать внезапных маневров и соблюдать дистанцию, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартует 1 августа. Он посвящен развитию мегаполиса и инновациям. Более 30 площадок по всему городу готовятся принимать гостей. Так, в центральном выставочном зале "Манеж" откроют интерактивную выставку, посвященную транспорту.