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28 июля, 09:30

В мире

Новости мира: массовая акция протеста прошла в Израиле

Новости мира: массовая акция протеста прошла в Израиле

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Тысячи людей вышли на массовую акцию протеста на востоке Тель-Авива. У многих в руках были плакаты с фотографиями тех, кто уже много месяцев находится в заложниках в секторе Газа. Так митингующие попытались добиться от правительства заключения сделки с радикальным движением ХАМАС, чтобы их близкие вернулись домой. Протесты прошли и в других городах Израиля.

На севере Индии сошел оползень. Этот момент попал на камеру – поток грязи из камней сползает с гор на небольшую деревню, снося деревья и небольшие постройки. Известно, что в результате происшествия было разрушено порядка 15 жилых домов. О пострадавших не сообщается.

В Китае зафиксирован торнадо. Он был замечен рядом с деревней, однако в месте прохождения торнадо не было жилых домов. Это погодное явление в Китае не редкость. За год бывает около сотни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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