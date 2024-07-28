Новости регионов: крупное ДТП произошло на объездной трассе Уссурийска

Крупное ДТП произошло на объездной трассе Уссурийска. Там фура, груженая продуктами, слетела с моста после столкновения с легковушкой. Водитель и пассажир погибли. Прицеп остался наверху, его разорвало, а груз разбросало по дороге.

В Челябинской области ливневый паводок разрушил два моста. Один из них был единственной дорогой в поселок, который теперь отрезан от цивилизации. Люди пытаются убежать в безопасное место.

Река Белая в Башкирии вышла из берегов и затопила несколько деревень. В одной из них под водой скрылись порядка 15 домов. Из зоны подтопления эвакуировали полсотни жителей и больше двух десятков туристов.

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