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28 июля, 23:30

Происшествия

"Актуальный репортаж": московский таксист защитил пенсионерку от мошенников

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Московский таксист защитил пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались похитить у нее 1,5 миллиона рублей. Водитель отказался выполнять заказ и посоветовал клиентке позвонить в полицию.

Мужчина по имени Абдурашид снял на камеру, как женщина вынесла ему сумку с деньгами. Он поинтересовался что у нее произошло и та ответила, что ей звонил полицейский.

Он приказал женщине снять деньги со счета и передать ему лично в руки. Злоумышленник пообещал ей перевести сумму на новый счет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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