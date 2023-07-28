Количество пострадавших в результате атаки на Таганрог возросло до 16 человек

В результате атаки на Таганрог пострадали 16 человек, 10 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Об этом агентству РИА Новости сообщили в центре медицины катастроф.

После атаки на Ростовскую область, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Устанавливаются конкретные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участники, причастные к взрыву.

В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков повреждены минимум 10 квартир. Эпицентр взрыва пришелся на художественный музей. Людей под завалами, по предварительным данным, нет. На месте взрыва образовалась воронка ее обследуют эксперты.

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