28 июля, 21:15Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ЧП в Таганроге
Следственный комитет РФ, после атаки на Таганрог Ростовской области, возбудил уголовное дело о теракте. Устанавливаются конкретные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участники, причастные к взрыву.
В больницы Таганрога обратились 13 пострадавших, 10 из них госпитализированы. Состояние 9 человек оценивается как средней степени тяжести, один пациент прооперирован, сообщил Минздрав области.
В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков были повреждены минимум 10 квартир в городе. Эпицентр взрыва пришелся на художественный музей. Людей под завалами, по предварительным данным, нет. По информации от МВД, в центре города перекрыли движение по нескольким улицам.
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