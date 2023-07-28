СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после ЧП в Таганроге

Следственный комитет РФ, после атаки на Таганрог Ростовской области, возбудил уголовное дело о теракте. Устанавливаются конкретные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участники, причастные к взрыву.

В больницы Таганрога обратились 13 пострадавших, 10 из них госпитализированы. Состояние 9 человек оценивается как средней степени тяжести, один пациент прооперирован, сообщил Минздрав области.

В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков были повреждены минимум 10 квартир в городе. Эпицентр взрыва пришелся на художественный музей. Людей под завалами, по предварительным данным, нет. По информации от МВД, в центре города перекрыли движение по нескольким улицам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

