Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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28 июля, 19:15

Происшествия

Житель Таганрога рассказал о ситуации в городе после взрыва

Житель Таганрога рассказал о ситуации в городе после взрыва

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Минобороны РФ сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 в Таганроге

28 июля в центре Таганрога произошел сильный взрыв из-за упавшей украинской ракеты С-200. Как сообщается, эпицентр пришелся на художественный музей, где были разрушены стены, кровля, гаражи и хозяйственные постройки.

Кроме того, по информации от местного МВД, в центре города перекрыли движение по нескольким улицам. Местный житель рассказал об обстановке в Таганроге после взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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