Новости часа: ракета взорвалась в Таганроге рядом с кафе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ракета взорвалась в Таганроге рядом с кафе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Резидент "Технополиса "Москва" внедрит микросхемы в московские банкоматы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цирковой фестиваль пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал департамент культуры.