Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Происшествия

Новости часа: ракета взорвалась в Таганроге рядом с кафе

Новости часа: ракета взорвалась в Таганроге рядом с кафе

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 в Таганроге

Людей под завалами после взрыва в Таганроге, предварительно, нет – экстренные службы

Губернатор Ростовской области рассказал о взрыве в центре Таганрога

Автомобиль каршеринга загорелся на парковке на улице Яблочкова

Автомобиль перевернулся на перекрестке в районе Ярославского шоссе

Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 15

Реанимобили и пожарные машины прибыли на место ЧП в Таганроге – СМИ

Взрыв произошел на Банковской площади в Таганроге

Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Новороссийске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ракета взорвалась в Таганроге рядом с кафе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Резидент "Технополиса "Москва" внедрит микросхемы в московские банкоматы. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цирковой фестиваль пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Об этом рассказал департамент культуры.

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