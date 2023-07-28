Деятельность экстремистской религиозной группировки пресекли в столице

В Москве пресекли деятельность экстремистской группировки. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, несколько человек организовали работу запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации еще осенью 2020 года. Группа собиралась в квартирах в разных районах столицы для изучения специальной литературы. Следователи проводят обыски у организаторов. В результате одного из рейдов был обнаружен бойцовский клуб, где незаконно находились приезжие из Средней Азии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.