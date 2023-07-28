ФСБ задержала жителя Орловской области за намерение уехать воевать на стороне ВСУ

ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ряды ВСУ. Мужчина по собственной инициативе начал переписку с представителями украинского террористического объединения. Помимо этого, он связался с СБУ, миграционной и погранслужбой, а также МИД Украины, где его подробно проинструктировали о дальнейших действиях.

В сообщениях, скриншоты которых показала ФСБ, задержанный писал украинским кураторам, что хочет отказаться от российского гражданства. Дело завели по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



