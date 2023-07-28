Новости регионов: в Минздраве РФ рассказали о пострадавших при авиакатастрофе на Алтае

В Минздраве РФ рассказали о пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай. Три человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. Шесть человек погибли в результате авиакатастрофы.

Медведицу спасли от браконьеров на Сахалине. Она перебиралась через реку и попала в рыболовные сети. Специалисты нашли животное, временно усыпили и освободили из ловушки.

В Белгороде из-за ливня затопило некоторые улицы и подъезды, а сильный ветер повалил деревья. В части районов оборвало линии электропередачи. Ливневые канализации не могут справиться с таким объемом осадков. По словам местных властей, система нуждается в реконструкции.

За полтора часа в Севастополе выпала половина месячной нормы осадков, а также прошел крупный град вечером в четверг, 27 июля. Ситуацию осложняет сильный ветер, он сорвал обшивку некоторых домов.

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