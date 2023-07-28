Новости мира: мятежники в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии

После переворота в Нигере мародеры разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии. В это время там проходило совещание. Здание взяли штурмом. Некоторые члены партии ранены.

В центральной части Греции на фоне природных пожаров начались взрывы на складе боеприпасов ВВС страны. В городе Неа Анхиалос на острове Волос несколько человек получили ранения от осколков разбитых окон после взрыва. Началась эвакуация работников склада и жителей ближайших домов.

Европейские лесные пожары добрались до Средиземноморья. Мощное пламя бушует на острове Чиово у Адриатического побережья. Огонь быстро распространяется из-за жары и сильного ветра. На месте работают несколько служб пожаротушения.

Чтобы преодолеть глобальное потепление, президент США Джо Байден рекомендует перекрасить все крыши зданий в белый цвет. Это, по его мнению, поможет людям пережить жару. Предложение прозвучало на мероприятии, посвященном борьбе с климатическим кризисом.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения по делу о хранении секретных документов, сообщает CNN. Прокуроры заявили, что политик и его команда пытались скрыть этот факт с помощью удаления видеозаписей. Также обвинения связаны с обнародованием биографом Трампа документа о возможном нападении на Иран.

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