В Курске вылетевший с рельсов трамвай врезался в легковушку и сбил пешехода

В Курске трамвай вылетел с рельсов, протаранил легковушку и сбил женщину-пешехода. Пострадал также пассажир трамвая. Обоих увезли в больницу с многочисленными травмами.

Полиция выясняет причины аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.