Полиция Москвы начала проверку из-за видео с мужчиной на моноколесе с ребенком на руках

В Сети появилось видео, на котором мужчина едет на моноколесе и держит на руках ребенка. Госавтоинспекция уже организовала по этому поводу проверку.

"По факту опубликованного в Сети видеоролика, на котором мужчина перевозит ребенка, сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка", – сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Москвы.

По статистике почти 3% аварий с электросамокатами заканчивается летальным исходом – это в разы выше, чем в обычных ДТП. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.