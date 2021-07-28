В Египте мотоциклист врезался в корреспондента

В Египте на корреспондента, который рассказывал об аварийности на дорогах, наехал мотоциклист.

Молодой человек в кадре не пострадал, но продолжить работу не смог – от резкого удара из рук вылетел микрофон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.