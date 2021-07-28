В Москве обнаружили склад поддельных сертификатов о прививках от коронавируса

В Москве нашли целый склад поддельных сертификатов о прививках от коронавируса. Они в настоящее время особо востребованы у ковид-диссидентов, которые появились с самого начала пандемии.

Однако и тех, кто открыто отрицает инфекцию и призывает сопротивляться вакцинации, тоже хватает. Иногда их акции заканчиваются тюремным сроком, как, например, во Владикавказе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.