Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июня

На внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля, одна из машин была каршеринговая. За пострадавшими на место аварии прилетел медицинский вертолет.

В торговом центре "Рига Молл" дети угнали мини-автобус и врезались в витрину магазина. От удара огромное стекло разлетелось на мелкие осколки. Предварительно, никто не пострадал.

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