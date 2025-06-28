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Новости

28 июня, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июня

Один человек пострадал в ДТП на 11-м км МКАД

Суд арестовал одного из последователей блогера Лесли

Дети угнали мини-автобус в ТЦ "Рига Молл"

Дети врезались на мини-автобусе в витрину магазина в ТЦ "Рига Молл"

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В ТЦ "Рига Молл" школьники угнали мини-автобус и устроили ДТП

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В Крыму из-за ДТП на Ангарском перевале образовалась многокилометровый затор

Огонь охватил склад мебельной фурнитуры в Астрахани

На внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два автомобиля, одна из машин была каршеринговая. За пострадавшими на место аварии прилетел медицинский вертолет.

В торговом центре "Рига Молл" дети угнали мини-автобус и врезались в витрину магазина. От удара огромное стекло разлетелось на мелкие осколки. Предварительно, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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