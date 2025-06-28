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Новости

Новости

28 июня, 09:00

Происшествия

Новости мира: в Сеуле эвакуировали людей после аварии на газопроводе

Новости мира: в Сеуле эвакуировали людей после аварии на газопроводе

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В столице Южной Кореи, Сеуле, во время строительных работ была повреждена газовая труба, что привело к утечке газа и эвакуации людей. На месте работают аварийные службы, а улицы города оцеплены полицией. Это парализовало движение в одном из самых оживленных районов города.

На северо-запад Пакистана обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения. Погибли 18 человек, десятки числятся пропавшими без вести, около 70 оказались в бедственном положении. Потоки реки унесли женщину и двух ее детей, но всех удалось спасти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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