Новости мира: в Сеуле эвакуировали людей после аварии на газопроводе

В столице Южной Кореи, Сеуле, во время строительных работ была повреждена газовая труба, что привело к утечке газа и эвакуации людей. На месте работают аварийные службы, а улицы города оцеплены полицией. Это парализовало движение в одном из самых оживленных районов города.

На северо-запад Пакистана обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения. Погибли 18 человек, десятки числятся пропавшими без вести, около 70 оказались в бедственном положении. Потоки реки унесли женщину и двух ее детей, но всех удалось спасти.

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