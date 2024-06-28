Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 12:45

Происшествия

Перевезенный в Москву из Севастополя ребенок находится в тяжелом состоянии

Перевезенный в Москву из Севастополя ребенок находится в тяжелом состоянии

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мужчина без страховки забрался на дом купца Иоффе

Собственница сгоревшего здания во Фрязине задержана в Московской области

Суд арестовал загоравшего на детской площадке москвича на 15 суток

Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

Новости регионов: прокуратура даст оценку пожарной безопасности на складе в Ярославле

Новости регионов: автомобили загорелись после ДТП в Находке

Новости регионов: в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты

Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня

Новости мира: еще два человека погибли в ходе протестов в Кении

Один ребенок, перевезенный в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Всего на лечение в ведущие столичные медучреждения привезли 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. В больницах Севастополя сейчас находятся 33 человека, в том числе семеро детей.

23 июня Киев обстрелял Севастополь ракетами, заряженных кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты российскими системами ПВО, а пятая, отклонившись от траектории полета, сдетонировала в воздухе. Обломки упали на пляж, где в это время были отдыхающие.

Читайте также
происшествиявидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика