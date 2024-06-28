Перевезенный в Москву из Севастополя ребенок находится в тяжелом состоянии

Один ребенок, перевезенный в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Всего на лечение в ведущие столичные медучреждения привезли 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. В больницах Севастополя сейчас находятся 33 человека, в том числе семеро детей.

23 июня Киев обстрелял Севастополь ракетами, заряженных кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты российскими системами ПВО, а пятая, отклонившись от траектории полета, сдетонировала в воздухе. Обломки упали на пляж, где в это время были отдыхающие.