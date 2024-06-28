Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

В Подмосковье задержали собственницу здания бывшего НИИ "Платан" во Фрязине, где произошел пожар и погибли люди. Об этом сообщает главк СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, на допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

Крупное возгорание произошло в этом здании 24 июня. В результате пожара погибли шесть человек. По версии следствия, к трагедии, помимо прочего, привело нарушение требований пожарной безопасности.

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