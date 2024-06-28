Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 11:30

Происшествия

Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

Задержана собственница сгоревшего во Фрязине здания

Новости регионов: прокуратура даст оценку пожарной безопасности на складе в Ярославле

Новости регионов: автомобили загорелись после ДТП в Находке

Новости регионов: в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты

Авария с участием двух машин произошла на Боровском шоссе в ночь на 28 июня

Новости мира: еще два человека погибли в ходе протестов в Кении

Новости регионов: в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль "Алые паруса"

Троих раненных при терактах в Дагестане правоохранителей доставили в Москву

"Безопасный город": следователи завершили расследование нападения москвича на бывшую жену

"Безопасный город": суд арестовал загоравшего на детской площадке мужчину

В Подмосковье задержали собственницу здания бывшего НИИ "Платан" во Фрязине, где произошел пожар и погибли люди. Об этом сообщает главк СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, на допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

Крупное возгорание произошло в этом здании 24 июня. В результате пожара погибли шесть человек. По версии следствия, к трагедии, помимо прочего, привело нарушение требований пожарной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика