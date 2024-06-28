Новости регионов: автомобили загорелись после ДТП в Находке

В Находке машины загорелись сразу после столкновения. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Первым загорелся грузовик, который влетел в легковой автомобиль. Пламя моментально перекинулось на вторую машину. Как уточнили в МЧС, легковой автомобиль сгорел полностью, а грузовой – частично. Водители успели выбраться и не пострадали.

Ярославская областная прокуратура даст оценку пожарной и промышленной безопасности на обувном складе, где произошел крупный пожар 27 июня. Пламя распространилось на пять тысяч квадратных метров. Боролись с ним 40 пожарных и 12 единиц техники. В здании частично обрушилась кровля.

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