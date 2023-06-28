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В мире

Новости мира: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

Новости мира: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

Новости часа: завод угольного машиностроения Донецка получил повреждения при обстреле ВСУ

Новости часа: женщина погибла в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

Новости часа: ВСУ выпустили 33 снаряда по Донецку

"Московский патруль": полиция задержала жителя Подмосковья за кражу ноутбука

"Московский патруль": в Москве полицейские задержали наркофермера

"Московский патруль": историей с нападением бойцовской собаки в Москве заинтересовался СК

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подельника телефонных мошенников

"Рейд 112": авария с участием двух автомобилей произошла на проспекте Вернадского

Новости часа: Лукашенко заявил, что Минск не строит лагеря для ЧВК "Вагнер"

Пригороды Парижа захлестнули массовые беспорядки после убийства темнокожего подростка. В Нантере полицейский в упор застрелил 17-летнего водителя после того, как он отказался выйти из машины. Сообщается, что погибший уже нарушал правила дорожного движения, ездил без документов.

Серия мощных торнадо прошла в ЮАР. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что многих непогода застала в дороге. Автомобилисты останавливались, чтобы переждать сильные порывы ветра. В воздух поднимались оторванные части конструкций, коробки и куски пластика. В некоторых районах страны сообщается о серьезных разрушениях.

Итальянская полиция разыскивает вандала, оставившего свое имя и имя подруги на стене Колизея. Видео, как молодой человек царапает ключом историческую кладку, попало в соцсети. Не остановился он и после того, как автор видео сделал ему замечание. За порчу памятника, которому более двух тысяч лет, мужчине грозит штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок до пяти лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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