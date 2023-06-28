Новости мира: во французском Нантере начались беспорядки после убийства полицией подростка

Пригороды Парижа захлестнули массовые беспорядки после убийства темнокожего подростка. В Нантере полицейский в упор застрелил 17-летнего водителя после того, как он отказался выйти из машины. Сообщается, что погибший уже нарушал правила дорожного движения, ездил без документов.



Серия мощных торнадо прошла в ЮАР. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что многих непогода застала в дороге. Автомобилисты останавливались, чтобы переждать сильные порывы ветра. В воздух поднимались оторванные части конструкций, коробки и куски пластика. В некоторых районах страны сообщается о серьезных разрушениях.



Итальянская полиция разыскивает вандала, оставившего свое имя и имя подруги на стене Колизея. Видео, как молодой человек царапает ключом историческую кладку, попало в соцсети. Не остановился он и после того, как автор видео сделал ему замечание. За порчу памятника, которому более двух тысяч лет, мужчине грозит штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок до пяти лет.

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