Число погибших мирных граждан в ЛНР с 2014 года превысило 2 тыс человек

С 2014 года общее число погибших мирных граждан в Луганской народной республике превысило две тысячи человек. Более 40 из них – дети. Об этом сообщила омбудсмен республики.

Всю последнюю информацию о том, как проходит специальная военная операция на Украине, подытожил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.