Балконы вспыхнули на четырех этажах жилого дома на 2-й Пугачевской улице

Пожар охватил балконы с девятого по 12-й этажи жилого дома на 2-й Пугачевской улице. Открытое горение частично ликвидировано.

В ходе тушения спасли женщину. Сведений о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.