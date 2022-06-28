Движение в область перекрыто в районе аэропорта Внуково

На Киевском шоссе, в районе аэропорта Внуково, перекрыто движение в область. Об этом сообщили в Дептрансе.

Причина перекрытия – столкнулись две машины. На место ДТП уже прибыли оперативные службы, а также приземлился медицинский вертолет. Кадры прислали очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.